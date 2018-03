Beitritt zur Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zur Aussetzung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Lesezeit: ca. 26 min.

Beschwerde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG i.V.m. Art. 17 GG an das Bundesverfassungsgericht

Hiermit erheben die Beschwerdeführer die folgende außerordentliche Beschwerde gemäß Art. 17 GG aufgrund des Zwangs von Wohnungs- und Betriebsstätteninhabern zur Entrichtung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrags, als spezielle finanzielle Gegenleistung für die bereits von Grundgesetzes wegen gemäß Art. 1 Abs. 3 GG von der öffentlichen Gewalt zu garantierende Unverletzlichkeit der ungehinderten Unterrichtung eines jeden einzelnen Grundrechteträgers aus allgemein zugänglichen Quellen gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG als gemäß Art. 1 Abs. 3 GG die öffentliche Gewalt als unmittelbar geltendes Recht bindendes Grundrecht – und damit als grundgesetzlich unzulässige »Grundrechtsgewährungsgebühr«.

Hiermit beantragen die Beschwerdeführer,

1. den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegenüber den Parlamenten der Bundesländer zur unverzüglichen

AUSSETZUNG DES RUNDFUNKBEITRAGSSTAATSVERTRAGES



aufgrund des mehrfachen Verstoßes des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und der Zustimmungsgesetze der Länder gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.

Weiterhin wird beantragt,

2. der Erlass einer einstweiligen Anordnung an die Landesparlamente zur Normenkontrolle der Vereinbarkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und der Zustimmungsgesetze a) mit dem Grundrecht auf ungehinderte Unterrichtung aus allgemein zugänglichen Quellen gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG sowie b) mit der Gültigkeitsvoraussetzung für Grundrechte einchränkende Gesetze gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und die Vorlage der diesbezüglichen Ergebnisse an das Bundesverfassungsgericht.

Ergeben diese Normenkontrollen durch die Landesparlamente keine Änderung zum status quo, so wird beantragt,

3. die gerichtliche Normenkontrolle des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags mit dem Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht. Diese Prüfung hat auch die Untersuchung eines Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG zu umfassen.

Begründung

1. Unzulässigkeit des Erlasses von Landesgesetzen unter Verstoß gegen das Grundgesetz

Gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG hat

Jeder hat das Recht, (…) sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.

Die Grundrechte binden gemäß Art. 1 Abs. 3 GG die Gesetzgebung als unmittelbar geltendes Recht.

Gemäß Art. 20 Abs. 3 GG ist die Gesetzgebung der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes unterworfen. Zu dieser verfassungsmäßigen Ordnung gehören ausschließlich nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommene Gesetze. Jede Art von Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist gemäß Art. 79 Abs. 3 GG unzulässig.

Im Ergebnis verfügt kein Landesparlament über die grundgesetzliche Ermächtigung zum Erlass von Landesgesetzen, welche gegen das Grundgesetz verstoßen.

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind allgemein zugängliche Quelle gemäß Art. 5 GG.

Der Duden als einschlägige wissenschaftliche Quelle erklärt zum Wortsinn des Begriffs ungehindert:

»durch nichts behindert, aufgehalten, gestört, beliebig, frei, grenzenlos, nach Belieben/Gutdünken, nicht belästigt, offen, ohne Einschränkung/Kontrolle, schrankenlos, unbeeinträchtigt, unbehelligt, unbehindert, unbeschränkt, uneingeschränkt, ungebremst, ungehemmt, ungeschoren, ungestört, unkontrolliert, unverwehrt«.

Die Zustimmungsgesetze der Länder zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verstoßen somit gegen das Grundgesetz, indem sie alle Grundrechtsträger als Wohnungs- und Betriebsstätteninhaber zur Dauer- und Drittschuld zwingen und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Drohung mit und zum Einsatz von unmittelbarer staatlicher Gewalt gegen das Eigentum, die Unverletzlichkeit der Wohnung sowie die Gesundheit und das Leben aller Grundrechtsträger und zur sogar Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen ermächtigen.

Selbst unter Berücksichtigung der für den terminus technicus »ungehindert« als abschließend geregeltem Grundrecht unzutreffenden Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG, wonach die Rechte des Art. 5 Abs. 1 GG ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre finden, können die Zustimmungsgesetze der Länder zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und auch dieser selbst nicht als allgemeines Gesetz im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG gelten, da sich solche allgemeinen Gesetze ausschließlich auf die Beschränkung der in Art. 5 Abs. 1 GG benannten Meinungsfreiheit in persönlicher Meinungsäußerung und der durch Pressefreiheit und Berichterstattung durch Rundfunk und Film beziehen können (vgl. insb. BVerfGE 7, 206 ff.; Wernicke in Bonner Kommentar zu Art. 5 GG, II Erl. 2 b; sowie die Protokolle des Parlamentarischen Rates, fünfundzwanzigste Sitzung, 24. November 1948).

2. Verstoß des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sowie der Zustimmungsgesetze der Länder gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG

Letztendlich schränken die Zustimmungsgesetze der Länder und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG zumindest die Grundrechte auf die Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG, das Recht auf Eigentum gemäß Art. 14 Abs. 1 GG sowie das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Freiheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG ein.

In diesem Falle zwingt das Grundgesetz mit der »Fessel des Gesetzgebers« gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG auch den Landesgesetzgeber zur Angabe der eingeschränkten Grundrechte unter Angabe des Artikels zur Vermeidung der Ungültigkeit derartiger Gesetze. Diese Gültigkeitsvoraussetzung für Grundrechte einschränkende Gesetze wurde weder im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag noch in den Zustimmungsgesetzen der Ländern erfüllt.

3. Funktion der Grundrechte

Das Grundgesetz gewährt die unverletzlichen Grundrechte. Der Staat hat die unverletzlichen Grundrechte demnach nicht aufgrund eigenen Ermessens unter bestimmten Voraussetzungen zu gewähren, sondern gemäß ihrem Wortlaut und Wortsinn, wie er an den Normadressaten gerichtet und dementsprechend verständlich ist, zu wahren und zu schützen. Der Staat hat Grundrechtsverletzungen demnach nicht mit staatlicher Gewalt zu begehen, zu fördern und die Feststellung, Unterlassung der Verletzung von Grundrechten und Folgenbeseitigung dem Ermessen der Richter zu übertragen, und nicht mit juristischen Schutzbehauptungen den Wortlaut und Wortsinn der unverletzlichen Grundrechte nach Bedarf in ihr Gegenteil zu verkehren.

So, wie Grundrechte niemals Grundpflichten der Grundrechtsträger sein können, ebenso können die Grundpflichten des Staates nicht in dessen Grundrechte umgedeutet werden. Die Grundpflicht des Staates zu Gewährleistung der Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Fernsehen begründet kein Recht des Staates auf von ihm gegründete und mit dem Prädikat Anstalt des öffentlichen Rechts versehene Privatinstitutionen, denen nicht nur die exklusive Ausübung eines Grundrechts verliehen wird, sondern die sogar über die Ausübung dieses Grundrechts durch und für andere entscheiden dürfen sollen und dafür als Quasibehörde Hoheitsrechte mit staatlichem Zwang ausüben und gleichzeitig einen Rundfunkbeitrag erheben dürfen, welcher ihnen als privatrechtliches Unternehmen zugute kommt. Hierzu tritt die Tatsache, dass die Institution, welche den Rundfunkbeitrag erhebt und von ihm unmittelbar profitiert, auch noch in eigener Sache über dagegen gerichtete Rechtsmittel entscheiden können soll.

Das ist eines Staates im Sinne des Grundgesetzes in seiner Fassung vom 23. Mail 1949 nicht würdig:

»Im Hinblick auf die strikte Bindung an die Grundrechte müssen die hierzu ermächtigten Staatsorgane nicht nur feststellen, ob der Antrag den einfachrechtlichen Vorschriften entspricht, sondern darüber hinaus sorgfältig prüfen, ob auch die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Grundrechtseingriff vorliegen. Die Prüfung hat von Amts wegen zu erfolgen, da jeder Eingriff durch die öffentliche Gewalt in ein Grundrecht der verfassungsrechtlichen Legitimation bedarf. Dem Staat obliegt, die Rechtmäßigkeit seines Handelns darzutun; dagegen gehört es nicht zu den Pflichten des Grundrechtsträgers, die Rechtswidrigkeit staatlicher Maßnahmen zu belegen. Die dem öffentlichen Organ erteilte Ermächtigung zur Ausübung staatlichen Zwanges umfaßt nicht die Befugnis, sich über die Grundrechte hinwegzusetzen.« BVerfGE 49, 220 [236] – Zwangsversteigerung III

Grundrechte als Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und dürfen nicht verdient oder erkauft werden. Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, und keinen Preis, der vom Grundrechtsträger gezahlt werden müsste, damit er als Grundrechtsträger anerkannt und seine darüber hinaus ausdrücklich unverletzlichen Grundrechte durch den Staat vorbehaltlos geschützt werden.

4. Das grundgesetzliche Verbot der Erhebung einer Beitragspflicht für die Gewährleistung von Grundrechten

Gemäß Art. 1 Abs. 1 GG ist die Würde des Menschen unantastbar. Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen wird gemäß Art. 1 Abs. 2 GG garantiert durch die unveräußerlichen Menschenrechte. Die Menschenrechte werden im einzelnen konkretisiert durch ihre verbindliche Ausformulierung im Grundgesetz. Ihre Unveräußerlichkeit verbietet im Ergebnis jede Form der Forderung einer Bezahlung für die Gewährleistung der Grundrechte, denn diese Gewährleistung ist keine dem Ermessen oder Belieben einer staatlichen Institution unterworfene, sondern eine durch das Grundgesetz gebotene unmittelbare Grundpflicht des Staates, seiner Institutionen und damit eines jeden einzelnen Amtsträgers in Ausübung staatlicher Hoheitsbefugnisse.

Gemäß Art. 1 Abs. 3 GG binden die Grundrechte die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Hierzu tritt die Bindung aller öffentlichen Gewalt an die verfassungsmäßige Ordnung des Grundgesetzes. Nach diesen gemäß Art. 79 Abs. 3 GG jeder negativen Änderung unzugänglichen Grundsätzen hat der Staat a) die Grundrechte zu gewährleisten und ist ihnen b) unabänderlich unterworfen.

Die Erhebung von Zwangsbeiträgen als Sonderentgelt außerhalb der Ermächtigung zur Erhebung von Steuern gemäß Art. 105 GG für die partielle oder umfängliche Sicherstellung dieser grundgesetzlichen Gewährleistungspflicht verstößt gegen das Grundgesetz, weil auf diese Weise die zuständigen staatlichen Institutionen ihre bereits von Grundgesetz wegen bestehende Grundpflicht zur Gewährleistung der Grundrechte aus der verfassungsmäßigen Ordnung auskoppeln und einer Beitragspflicht unterwerfen. Eine solche Selbstermächtigung staatlicher Institutionen zur Außerkraftsetzung der Grundsätze der Art. 1 GG und Art. 20 GG kennt das Grundgesetz nicht.

Damit erfüllt die Erhebung von Sonderentgelten für die Gewährleistung von Grundrechten den Tatbestand der Änderung des Grundgesetzes ohne Erfüllung der gemäß Art. 79 GG für Änderungen des Grundgesetzes erforderlichen formellen Voraussetzungen und sind bereits von daher verboten.

Im Ergebnis verstößt die Erhebung von Gebühren für die Gewährleistung von Grundrechten so derart gegen die tragenden Grundsätze des Grundgesetzes, dass sie nichtig sind, im juristischen Sinne also mangels grundgesetzlicher Ermächtigung ohne konkrete Rechtsfolgen für die Grundrechtsträger sein müssen, wenn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich die alles beherrschende oberste Verfassungsverbindlichkeit aufweisen soll, über die es von seinem Wortlaut her verfügt.

Wird dem entgegen der Grundrechtsträger zur Entrichtung einer Gebühr für die Gewährleistung von Grundrechten gegen das Grundgesetz gezwungen, so handelt es sich im strengen Sinne nicht mehr um Grundrechte, sondern um veräußerliche Gnadenakte, ähnlich dem Ablass, über deren Gewährung nicht mehr das Grundgesetz entscheidet, sondern der Amtsträger im Einzelfall. Damit ist der Amtsträger – ohne Gesetz – dem absolutistischen Monarchen gleich gestellt. Die Folge ist die praktische Bedeutungslosigkeit des Grundgesetzes. In diesem Falle verfügt der einzelne Grundrechtsträger im Geltungsbereich des Grundgesetzes über das Recht zur Abwehr unter Verletzung aller dem Grundgesetz unterworfenen Einzelnormen, welche von staatlichen Institutionen zur faktischen Außerkraftsetzung des Grundgesetzes missbraucht werden.

5. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

Wenn das Nichtvorliegen einer Obdachlosigkeit zur unabänderlichen Dauerschuldnerschaft aller vom Innehaben einer Wohnung Betroffenen durch ein (Landes-)Gesetz führt und demzufolge die Schuld nicht durch einen mittels Verwaltungsrechtsweg angreifbaren Verwaltungsakt aufgrund eines Gesetzes i.V.m. mit der Erfüllung gesetzlicher Tatbestände entsteht, sondern unmittelbar durch das Gesetz selbst, ohne dass es eines Verwaltungsaktes bedarf, und es sich weiterhin bei der Schuld nicht um eine allgemeine Abgabenpflicht zugunsten des Staates handelt, sondern um eine Gebühr zugunsten der diese Gebühr erhebenden und beitreibenden Anstalt des öffentlichen Recht, dann muss, ebenso wie ein Rechtsweg gegen einen Verwaltungsakt, gemäß Art. 19 Abs. 4 GG ein ebenso unmittelbarer Rechtsweg gegen das Gesetz und den für dessen Erlass zuständigen Landesgesetzgeber garantiert sein, also eine verfassungsgerichtliche Normenkontrolle im Hinblick auf die Vereinbarkeit eines solches Landesgesetzes mit dem Grundgesetz.

Die Zustimmungsgesetze der Länder fallen zwar unmittelbar unter deren subsidiäre Verfassungsgerichtsbarkeit, können aber aufgrund des Mangels an entsprechenden Gesetzen der Länder zum Rechtsschutz gegen den Gesetzgeber a) nicht innerhalb des regulären Instanzenzugs und b) auch nicht vor dem jeweiligen Verfassungsgericht des Landes angegriffen werden.

Im Gegensatz zu regulären Behörden, welche gesetzliche Abgaben weder zu eigenen Gunsten erheben noch zu eigenen Gunsten beitreiben, sondern ausschließlich als Erfüllungsgehilfen des Staates in Erscheinung treten, soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Erhebung und Beitreibung von Gebühren zu eigenen Gunsten erlaubt sein. Das widerspricht eklatant dem Gewaltenteilungsprinzip des Grundgesetzes.

Dies wird insbesondere deutlich durch die Tatsache, dass ausschließlich die Festsetzungsbescheide der Rundfunkanstalten auf dem Verwaltungsrechtsweg angegriffen werden können, nicht jedoch die Erhebung des Rundfunkbeitrages durch die Zustimmungsgesetze der Länder zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag selbst. Eines solchen Festsetzungsbescheids bedarf es jedoch nicht, da die Schuld zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags bereits von Gesetzes wegen entsteht, ein zur Zahlung verpflichtender Feststellungsbescheid demnach laut ständiger Rechtsprechung der Gerichte entbehrlich ist und nur dann ausgefertigt wird, wenn eine Schuld für einen genau bestimmten Zeitraum entstanden ist, weshalb der Festsetzungsbescheid auch nur für diesen Zeitraum gilt, eine Schuld jedoch von Gesetzes wegen begründet ist.

Während nun der Rundfunkbeitrag ausschließlich über Rechtsmittel gegen einen Festsetzungsbescheid im Rahmen des öffentlichen Verwaltungsrechts angegriffen werden können soll, werden die Verjährungsfristen und vor allem die Zwangsbeitreibung in der Regel über das Privatrecht auf der Grundlage der Zivilprozessordnung oder unter Verweis auf das wiederum öffentliche Recht der Abgabenordnung beigetrieben. Einwände dagegen können wiederum nur im Wege eines Rechtsmittels gegen einen Festsetzungsbescheid im Rahmen des öffentlichen Verwaltungsrechts angegriffen werden.

Jedoch können öffentlich-rechtliche Forderungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit nicht auf der Grundlage der Zivilprozessordnung zwangsvollstreckt werden, da die ordentliche Gerichtsbarkeit gemäß § 1 ZPO i.V.m. § 13 GVG sachlich nicht zuständig für die Zwangsvollstreckung öffentlich rechtlicher Forderungen ist.

Weiterhin können öffentlich-rechtliche Forderungen, welche keine Steuern sind, nicht auf der Grundlage der Abgabenordnung zwangsvollstreckt werden, da es sich bei dem Rundfunkbeitrag gerade nicht um eine Steuer im Sinne der Abgabenordnung handeln soll.

Daher sind entsprechende Verweise der Verwaltungsvollstreckungsgesetze der Länder auf die ZPO oder Abgabenordnung gegenstandslos, da ihnen die Ermächtigung des jeweiligen Durchführungsgesetzes zur Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, welche zudem keine Steuern sind, fehlt.

Aus all diesen Tatsachen ergibt sich die Unmöglichkeit der effektiven rechtlichen Abwehr des Rundfunkbeitrages und dessen Zwangsvollstreckung durch den einzelnen Dauerschuldners.

Eine eindeutige sachliche Zuständigkeit einer Gerichtsbarkeit ist hier bereits aus Gründen des Rechtsschutzes erforderlich, aber nicht gesetzlich begründet.

Auch mangelt es dem bundesdeutschen Gerichtssystem an dem gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG besonderen Organ der Rechtsprechung, einem Obersten Bundesgericht im regulären Instanzenzug.

Auch der direkte Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 GG aufgrund einer nicht einer bestimmten Gerichtsbarkeit zugewiesenen Zuständigkeit ist den Grundrechtsträgern hier verwehrt, da die ordentliche Gerichtsbarkeit a) nicht über die entsprechenden Organisations- und Ausführungsgesetze für diesen Rechtsweg verfügt und die ordentlichen Gerichte sich regelmäßig weigern, derartige Rechtsmittel zu bearbeiten – unter Verweis auf ihre sachliche Unzuständigkeit gemäß § 1 ZPO i.V.m. § 13 GVG.

Hierzu tritt die Ermächtigung zur Ausübung staatlichen Zwangs im Zuge der Zwangsvollstreckung des Rundfunkbeitrages, welcher diverse Grundrechte einschränkt, hier sei nur das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG, das Recht auf Eigentum gemäß Art. 14 Abs. 1 GG oder das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit sowie das Recht auf Freiheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG genannt. Die Zustimmungsgesetze der Länder lassen hier die Beachtung der Gültigkeitsvoraussetzung für Grundrechte nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG einschränkende Gesetze gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG offenkundig vermissen, da sie keines der eingeschränkten Grundrechte unter Angabe des Artikels nennen, und verstoßen bereits von daher direkt gegen das sogenannte Zitiergebot, welchem auch die Landesgesetzgeber unterworfen sind. Gleiches betrifft im Übrigen auch die im Wege der Amtshilfe jedoch aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu untauglichen Gesetze der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung.

Weiterhin garantiert Art. 17 GG die Anrufung der zuständigen Stellen. Da es hier um ein ganzes Konglomerat an Verfassungsverstößen durch die öffentlichen Gewalten geht, ist mangels anderer zuständiger Stellen und aufgrund der Tatsache, dass es hier eindeutig um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit handelt, gemäß Art. 17 GG i.V.m. Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG das Bundesverfassungsgericht zuständig.

Im Ergebnis beginnt der gemäß Art. 19 Abs. 4 GG vorbehaltlos garantierte Rechtsweg als Rechtsschutz auch gegen den Gesetzgeber gemäß Art. 17 GG i.V.m. Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG erstinstanzlich unmittelbar beim Bundesverfassungsgericht.

Von daher ist das Bundesverfassungsgericht derzeit als einziges Verfassungsorgan zur Entscheidung befugt und verpflichtet.

6. Beschwerdeführer

Die Liste der Beschwerdeführer ist als Anhang 1 beigefügt.

BEITRITT ZUR BESCHWERDE

